СМИ: КНДР создала новый искусственный спутник

Северная Корея создала новый искусственный спутник, сообщила южнокорейская газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на источники в разведке.

Новый спутник якобы называется «Кванмёнсон-5» («Яркая звезда»).

Издание не приводит каких-либо подробностей и технических характеристик, передает РИА «Новости».

Напомним, предыдущий запуск северокорейского искусственного спутника «Кванмёнсон-4» состоялся в феврале 2016 года. Япония, Южная Корея и США сочли запуск предлогом для испытания баллистической ракеты, что стало одним из факторов резкого обострения напряженности на Корейском полуострове.