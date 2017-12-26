Цены на нефть изменились незначительно в ожидании статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть во вторник утром изменяются незначительно, пока инвесторы ожидают данных статистики по запасам в США за прошлую неделю.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent сохранялась на уровне прошлого закрытия в 64,76 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,22%, составив 58,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».