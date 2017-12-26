Московские коммунальщики перешли на работу в усиленном режиме

Коммунальные службы Москвы переведены в состояние повышенной готовности и продолжают очищать улицы от снега в круглосуточном режиме.

«За воскресенье и в ночь на понедельник в городе выпало до 7 см снега. Работы по уборке Москвы ведутся в непрерывном режиме», - передает RT слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что снегоуборочная техника несколько раз за сутки выходила на сплошное прометание улиц и тротуаром и противогололедную обработку.

Бирюков рассказал, что в Москве продолжается вывоз снега, уборка пешеходных зон и городских территорий, очистка крыш от снега и наледи.

Он рассказал также, что ближайшие сутки в Москве может выпасть ещё до 4 см снега.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 декабря, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки, местами гололед. Температура воздуха днем вторника составит от минус 1 до плюс 1 градуса.