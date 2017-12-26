В Забайкалье остановлено движение по Транссибу после схода вагонов с рельсов

Следователи проводят проверку после схода с рельсов 12 грузовых вагонов на Транссибирской магистрали, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что сход вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда №2034 произошел в 04.50 по местному времени (22.50 понедельника мск) в Хилокском районе Забайкальского края. Следователи устанавливают причины произошедшего.

В результате инцидента никто не пострадал. Повреждены 150 метров четного и 100 метров нечетного пути, а также три опоры контактной сети. Также задержан пассажирский состав Пекин – Москва.

Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы, говорится в сообщении.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда.

В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий происшествия, передает РИА «Новости».