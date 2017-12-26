СМИ назвали имя нового посла России в Молдавии

Российское посольство в Кишиневе возглавит глава департамента по связям с российскими регионами, парламентом и общественными объединениями МИД Олег Васнецов, сообщают СМИ.

«Нынешнего главу российской дипмиссии Фарита Мухаметшина сменит Олег Васнецов, который последние восемь лет отработал в центральном аппарате МИД России», – сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Москве и Кишиневе.

Мухаметшин представляет Россию в Молдавии с 2012 года. В начале следующего года дипломату исполнится 71 год – выше предельного возраста нахождения на государственной службе.

Васнецов работает в системе российского внешнеполитического ведомства с 1975 года. Владеет французским, английским и болгарским языками. Работал в посольствах в Софии, Париже и Киншасе, а также департаменте МИД России по культурным связям и ЮНЕСКО.

Напомним, ранее молдавское правительство отозвало из России посла Андрея Негуцу. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом.