Прервано авиасообщение с Камчаткой

Обрушившийся на Камчатку в ночь с понедельника на вторник циклон нарушил воздушное сообщение полуострова с другими регионами, сообщили в диспетчерской главного аэропорта края.

Как сообщил РИА «Новости» диспетчер аэропорта «Петропавловск-Камчатский», утром на Камчатку должны были прилететь три рейса: из Москвы, Новосибирска и Владивостока. Ориентировочно до полудня вторника аэропорт будет закрыт из-за снежных переметов на полосе.

«Технические службы брошены на расчистку взлетно-посадочной полосы», – заверил диспетчер, добавив, что рейс из столицы отправлен на запасной аэродром в Хабаровск, самолет из Новосибирска переждет непогоду в Магадане, а приморский рейс будет ожидать в аэропорту вылета.

Кроме того, отменены все полеты местной авиации.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах края ветер будет достигать ураганной силы. В регионе действует предупреждение о лавинной опасности.