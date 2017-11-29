Самую редкую кошку Земли случайно засняли на видео в Приморье

Уникальные кадры самой редкой крупной кошки мира по счастливой случайности сняты автолюбителями, когда одна из старейших леопардов нацпарка «Земля леопарда» Leo 69F вышла из леса вплотную к дороге.

«Сравнение рисунка пятен на шкуре с узорами всех известных обитателей нацпарка показало, что героем видео оказалась самка под номером Leo 69F», – говорится в сообщении на сайте национального парка «Земля леопарда».

Уточняется, что видео сняли на дороге у леса, предположительно неподалеку от села Барабаш Хасанского района.

За судьбой хищника специалисты наблюдают уже почти 10 лет. Впервые краснокнижная Leo 69F была зафиксирована фотоловушкой еще в 2008 году.

У дороги леопард вел себя спокойно, скрыться в лесу, несмотря на шум моторов и гул автомобильных клаксонов, не спешил. Специалисты отмечают, что такую реакцию леопарда на транспорт наблюдали и раньше.

«Дело в том, что дикие звери воспринимают автомобили как что-то менее опасное и угрожающее по сравнению с пешим человеком», – сообщила директор парка Татьяна Барановская. Она отметила, что когда животные видят человека внутри автомобиля, они спешат скрыться.

По мнению ученых, леопард выглядит здоровым, заметно, что Leo 69F – достаточно упитанная кошка без проблем с охотой.

В конце ноября сообщалось, что трое сотрудников Приморского лесничества устроили незаконную охоту на территории национального парка «Земля леопарда». Они должны будут выплатить штрафы в 200 тыс. рублей.