Соседи рассказали о характере попавшего в ДТП водителя автобуса

Соседи рассказали о характере водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы, в результате чего погибли пять человек.

Водитель автобуса не употреблял спиртное, рассказала RT соседка мужчины Ольга. «Я ничего плохого о нем сказать не могу», – сказала она, добавив, что мужчина этот «спокойный, уравновешенный, даже голос никогда не повышал».

По словам соседей, водитель автобуса всегда был очень спокойным и никогда не был замечен в каких-то скандалах. Они говорят, что никогда не видели мужчину пьяным.

Напомним, в понедельник пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Сообщается о пяти жертвах аварии, около 15 человек получили травмы. Водитель автобуса задержан.

В «Группе ГАЗ» сообщили, что водитель, по предварительной информации, «не задействовал ни одну из тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем». Тем временем правоохранители проверяют запись, сделанную бортовым видеорегистратором автобуса.