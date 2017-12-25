Путин оценил изменение ситуации в Афганистане после сокращения войск США

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане деградировала после сокращения численности военнослужащих США.

«Теперь по поводу того, о чем говорил Вячеслав Викторович (Володин – прим. ВЗГЛЯД), о террористической угрозе, в частности, исходящей из Афганистана... да, ситуация ухудшилась, действительно она ухудшилась, это правда, она продолжает деградировать, но если бы там не было Соединенных Штатов, наверное, было бы еще хуже», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также добавил, что у России сейчас сложные отношения с США, но подход к вопросу Афганистана требует объективности.

В пятницу вице-президент США Майкл Пенс назвал условия вывода войск США из Афганистана.

В 2014 году вооруженные силы НАТО и США завершили свою боевую миссию в Афганистане. Однако военный контингент Штатов частично остался в стране.