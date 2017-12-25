Совет местного самоуправления поддержал выдвижение Путина в президенты

В ходе съезда Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) было заявлено о поддержке кандидатуры действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах.

«Мы, участники съезда ВСМС, делегаты со всей страны (от Калининграда до Сахалина) заявляем о своей горячей поддержке решения Владимира Владимировича Путина выдвинуть свою кандидатуру на должность президента РФ», - приводит текст заявления ВСМС, зачитанный председателем организации Олегом Мельниченко, ТАСС.

По его словам, российские власти особое внимание уделяют вопросам местного самоуправления – руководство страны считает это важнейшей задачей государства. Мельниченко отметил, что по инициативе Путина многое сделано для совершенствования системы местного самоуправления, а исключительно важным шагом стало решение президента о выделении из федерального бюджета средств на решение задач в сфере благоустройства.

Мельниченко добавил, что приоритетный проект формирования комфортной городской среды рассчитан почти на пять лет, сейчас благоустроено более 17 тыс. дворов, свыше 2 тыс. общественных территорий. По его словам, это уже по-настоящему народный проект, в котором участвует вся страна – 1 тыс. 653 муниципалитета.

Также, отметил председатель ВСМС, удалось сократить число необоснованных проверок в отношении органов местного самоуправления, а также поставлены задачи по комплексному развитию моногородов, в которых проживают почти 14 млн человек.

«Владимир Владимирович призвал честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы. Это становится нашим приоритетом на местах», – заявил Мельниченко.

В связи с этим ВСМС поддерживает позицию Путина, его деятельность по развитию местного самоуправления, Мельниченко призвал всех, кому «не безразлична судьба страны», поддержать кандидатуру Путина на выборах.

Ранее в понедельник Путин в приветствии участникам VI съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» заявил, что именно местные власти играют ключевую роль в решении важнейших проблем людей.