Скворцова: Минздрав поддерживает создание проекта о достижениях в здравоохранении

Минздрав поддерживает и будет участвовать в реализации проекта «Здрав.ФОМ» фонда «Общественное мнение» о достижениях и нововведениях в отечественном здравоохранении, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на презентации проекта.

«Кроме того, что мы исходно поддерживаем этот проект, реализовывать его мы будем все вместе», – цитирует Скворцову ТАСС.

Также глава ведомства отметила, что Минздрав может выступать в роли информационно-аналитического хаба.

По словам главы фонда «Общественно мнение» Александра Ослона, на площадке проекта в различных форматах будет размещена информация о разработках, врачах, а также человеческие истории.

«Появилась идея собирать все удивительное – удивительные судьбы, удивительные врачи, удивительные места, удивительные приборы, удивительные технологии, инвалидные кресла или приборы, способствующие здоровому образу жизни – то, что вызывает эту эмоцию, собрать в одном месте», – пояснил Ослон.

Как добавила Вероника Скворцова, проект, который предложил фонд «Общественное мнение», на ее взгляд, «очень и очень важный, он дает возможность создать единую копилку из всего самого интересного, удивительного и удивляющего, что есть в российской системе охраны здоровья граждан».

В понедельник фонд «Общественное мнение» представил медиапроект «Здрав.ФОМ» о достижениях, нововведениях и удивительных явлениях в российском здравоохранении. Планируется, что в проекте будет предоставлена информация об уникальных врачах, больницах, операциях, новейших разработках и о многом другом.