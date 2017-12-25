Московский суд повторно отклонил дело по жалобе Трунова и Маруани на полицию

Басманный суд Москвы снова прекратил производство по жалобе адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы французского музыканта Дидье Маруани, на действия сотрудников полиции.

«Басманный суд снова прекратил производство по нашей жалобе в связи с отсутствием предмета обжалования. Это решение мы будем обжаловать», – цитирует ТАСС Трунова.

16 августа после удовлетворения апелляции Мосгорсудом, дело Трунова и Маруани вернули в Басманный суд для нового рассмотрения. В мае суд прекратил производство по жалобе, объяснив решение тем, что она не подпадает под действие ст. 125 УПК РФ, в рамках которой она была подана.

Лидер французской группы Space Маруани и юрист Трунов были задержаны полицией в Москве в ноябре 2016 года, когда они собирались подписать мировое соглашение с певцом Филиппом Киркоровым.

Ранее Маруани просил российский суд запретить Киркорову исполнять песню «Жестокая любовь» и возместить ему ущерб от нарушения авторских прав, а также компенсировать моральный вред, взыскав с ответчиков солидарно более 75 млн рублей. Киркоров согласился выплатить Маруани компенсацию за плагиат.