Кремль пообещал ответить на новые санкции по принципу взаимности

Возможные новые санкции со стороны США против России вызывают обеспокоенность Москвы, в ответных действиях она будет руководствоваться принципом взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что информация о новых антироссийских санкциях вызывает обеспокоенность Кремля.

«Россия прежде всего руководствуется принципом взаимности в данном вопросе. В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа», – передает ТАСС слова Пескова.

Песков уточнил, что «какой именно (будет ответ), решение главным образом принимается главой государства».

«Я не стал бы использовать какие-то громкие фразы типа «холодной войны», но в любом случае, конечно, мы не хотели бы ситуации, когда наши двусторонние отношения, и без того пребывающие в достаточно жалком состоянии, чтобы они подвергались большим, возможно, непосильным рискам и опасностям», – передает РИА «Новости» представителя Кремля.



По его словам, у Москвы «есть опасения относительно санкций», но Кремль не знает, какие, поскольку все основано на рассуждениях, а не на официальной информации. Он пояснил, что не может принимать участие в таких обсуждениях, «не имея какой-то основы».



«Президент Путин последовательно говорит о том, что мы считаем эти санкции незаконными, и что Россия в принципе не собирается обсуждать тему отмены этих санкций и не делает этого; это скорее вопрос, который должен стоять на повестке дня тех столиц, которые принимали соответствующее решение», – сказал он.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае введения широкомасштабных санкций против России холодная война покажется Вашингтону «детской забавой».