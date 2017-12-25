Лавров опроверг переброску российских военных из Хмеймима в Египет

Москва не планирует переводить российских военных из сирийского Хмеймима в Египет, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«У нас тесные связи между военными, проводятся совместные учения, и это помогает обмениваться опытом, в том числе с учетом опыта, который мы получили в Сирии. Каких – либо переводов наших военных на постоянной основе на территорию Египта из Хмеймима не планируется», – передает РИА «Новости» заявление Лаврова в эфире RT.

Он отметил, что Россия и Египет ранее подписали соглашение о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры двух стран, которое глава МИД назвал техническим.



«Но (соглашение) отражает партнерский характер наших отношений. Там предусмотрены конкурентные вещи, включая бесплатную подачу заявок на полет в воздушном пространстве другого государства, предоставлении военных навигационных услуг, охрану стоянок и так далее. То есть это взаимные военные меры наибольшего благоприятствования, если хотите», – сказал Лавров.

Напомним, ранее появились данные о возможном предоставлении аэродромов Египта для ВКС России.