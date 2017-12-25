В Москве загорелось здание Минсельхоза

Крыша одного из зданий Минсельхоза загорелась в центре Москвы в понедельник утром, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Горит кровля одного из зданий Минсельхоза по адресу: Орликов переулок, 1/11. Пострадавших, предварительно, нет», – передает РИА «Новости» сообщение источника в экстренных службах Москвы.

Он сообщил, что, вероятнее всего, причиной пожара стали ремонтные работы в здании.

«По предварительным данным, источник возгорания – кровельные работы», – сказал он.

Сообщается также, что из здания в центре Москвы эвакуировали около 100 человек, площадь пожара уточняется.

Напомним, за последнее время в Москве горели пансионат для престарелых и центральный павильон ВДНХ.