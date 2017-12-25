Пекин заявил о невозможности военного решения северокорейского вопроса

Ситуацию с Северной Кореей невозможно решить военным путем, это только усугубит проблему, заявил посол КНР в Москве Ли Хуэй.

«Китай и Россия единогласно считают, что проблема не имеет военного решения, которое только усугубит проблему и приведет к серьезным последствиям. Не только в прошлом, но и в будущем решение проблемы военным путем не должно становиться выбором какой – либо страны», - передает РИА «Новости» слова посла.

Он отметил, что в ситуации вокруг КНДР нужно разрешить справедливые опасения по вопросам безопасности каждой из сторон.

«Корень проблемы Корейского полуострова заключается в отсутствии взаимного доверия, и каждая из сторон должна способствовать росту взаимодоверия», - заявил Ли Хуэй.

По его словам в данной ситуации необходимо одновременно лечить и причины и симптомы «заболевания».

«Нельзя действовать грубой силой, и нельзя действовать в одиночку, каждая из сторон должна сохранять выдержку. Только двигаясь навстречу друг другу можно разрешить ядерную проблему Корейского полуострова», - заявил посол.

Напомним, ранее Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкционных мер в отношении Северной Кореи.

КНДР посчитала резолюцию СБ ООН актом агрессии.