Стрельбу по полиции в США признали терактом

Серия нападений на стражей порядка в штате Пенсильвания является терактом, объявило министерство внутренней безопасности США.

Серию нападений в городе Гаррисберг совершил в пятницу 51-летний Аминамин Эль-Мофти, прибывший из Египта, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Мужчина несколько раз выстрелил в сотрудника полиции, а спустя полчаса, вооружившись двумя пистолетами, пошел на второе преступление, в результате чего ранения получил другой американский правоохранитель.

По словам прокурора округа Эда Марсико, несомненно то, что целью преступника были именно сотрудники полиции.

Представитель МВБ Тайлер Хоултон заявил, что произошедшее является «террористической атакой». По его словам, Эль-Мофти – гражданин США, прибывший в страну по иммиграционной визе, выданной на основе родственных связей.

Напомним, американский президент Дональд Трамп с первых дней в Белом доме стал ужесточать миграционное законодательство страны. Его указы даже блокировались судом, однако в начале декабря Верховный суд США сообщил, что большинством голосов восстановил действие иммиграционного указа американского лидера.