В Дагестане произошел сход лавины

В дагестанском селении в Цунтинском районе произошел сход лавины, в результате чего оказалась перекрыта дорога, сообщил представитель ГУ МЧС по республике.

Информация о сходе лавины в двух километрах от населенного пункта Митлуда на автодорогах республиканского значения Кидеро – Шаури – Агвали поступила спасателям в 21.50, передает РИА «Новости».

В результате автодорога была перекрыта, пострадавших нет. Существует объездная дорога через Бештинский участок.

В январе прошлого года из-за схода снежной лавины в Дагестане оказалась закрыта дорога Тлярата-Махачкала, без автодорожного сообщения остались 55 населенных пунктов.