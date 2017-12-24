Порошенко решил праздновать Рождество дважды

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан своей страны с католическим Рождеством.

«Выбирать себе календарь – это личное право каждого», – приводятся слова Порошенко в сообщении на сайте главы украинского государства. Порошенко отметил, что государство должно гарантировать такое право и дать возможность выбора.

«Лично я решил праздновать дважды», – признался украинский президент, добавив, что присоединяется к «вашему торжественному действу».

Он пожелал, чтобы «духовный труд и искренние молитвы украинцев и в дальнейшем утверждали нетленные христианские ценности».

В конце ноября Порошенко подписал закон, который вводит новый нерабочий праздничный день в украинский календарь – выходным объявлено католическое Рождество, отмечающееся 25 декабря.