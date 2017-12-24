Путин поздравил Алиева с днем рождения

Российский президент Владимир Путин по телефону поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщили в Кремле.

Путин пожелал Алиеву «крепкого здоровья, дальнейших успехов на высоком посту главы государства и всего самого доброго», говорится в сообщении на сайте Кремля.

В пресс-службе главы азербайджанского государства в свою очередь сообщили, что президенты двух стран выразили уверенность в том, что стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном во всех сферах будет развиваться и дальше, передает ТАСС.

«Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности, крепкого здоровья», – сказано в сообщении пресс-службы главы Азербайджана.

Там уточнили, что разговор состоялся по инициативе российского лидера.

24 декабря Алиеву исполнилось 56 лет. Он является четвертым президентом Азербайджана и возглавляет республику с 31 октября 2003 года.