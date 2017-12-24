Транскавказскую магистраль закрыли из-за снега на сутки

Соединяющая Южную Осетию и Россию Транскавказская магистраль будет закрыта из-за снегопада еще не менее суток, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

«В связи с продолжающимся снегопадом высота снежного покрова на склонах, прилегающих к Транскаму, составляет более метра, что спровоцировало сход лавин. Расчистка дорожного полотна ведется, но ввиду непогоды обстрел лавинных очагов не представляется возможным», - передает РИА «Новости» сообщение ГУ МЧС.

Отмечается, что по этой причине дорога будет закрыта еще как минимум сутки.

Сейчас на пункте пропуска в районе Бурона находится 38 единицы техники, развернут пункт обогрева.

Кроме того, по состоянию на 15.00 243 автомобиля скопилось на Военно-Грузинской дороге, которая соединяет Владикавказ и Тбилиси. Из них 188 - большегрузы, 52 легковых автомобиля и 3 автобуса. Проезда ожидают 365 человек.

Здесь развернуты два пункта обогрева, готовится третий. Работают сотрудники миграционных служб и экипажи скорой помощи. Оборудованы медкабинет, комната матери и ребенка, биотуалеты.

В горах Северного Кавказа в субботу поднялся сильный ветер и начался снегопад. Прекращено электроснабжение Южной Осетии.