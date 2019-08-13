«Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

Компания «Манюни» – разработчик и производитель железнодорожных манежей и других товаров для путешествий с детьми. Компания создана в 2010 году в Екатеринбурге Надеждой Ильиной, в штате которой работает 30 человек. Производственная мощность «Манюни» – 12 тыс. манежей в год, а годовой оборот составляет 10 млн рублей.

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