«Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

«Ростполив» выращивает газон премиум-класса из собственных, выведенных путем селекции семян. Компания создана в 2012 году на хуторе Черни Ростовской области. Ее основателем стал Александр Мешков. Производительность – 100 тыс. кв. м в год. Штат компании – всего лишь 15 человек, а годовой оборот уже составляет 18 млн рублей.

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