Деловая газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!». Один ролик – одна история успеха представителя молодого поколения малого бизнеса России. Цель проекта – показать на живом примере, что любой бизнес начинается с мечты, и эта мечта осуществима, главное – верить и не бояться ошибиться! Без стартового капитала и в одиночку, в гараже и без нужного опыта, рискнув стабильной работой и вопреки стереотипам – ты тоже можешь!