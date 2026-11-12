Где хранить деньги в 2026 году: депозиты, облигации, драгоценные металлы и другие способы

Зачем нужна финансовая подушка безопасности

Финансовая подушка безопасности – это запас денег на случай непредвиденных ситуаций: потери работы, болезни, срочного ремонта жилья или автомобиля. Она позволяет пережить период без дохода, не оформляя кредиты и не продавая имущество в спешке.

Рекомендуемый размер подушки – не менее трех–шести ежемесячных расходов семьи. Для людей с нестабильным доходом (самозанятых, индивидуальных предпринимателей, работников с сезонным заработком) запас рекомендуется увеличить до 6–12 месяцев.

Главные требования к хранению подушки:

деньги должны быть доступны в любой момент без потери процентов;

риск потери средств должен быть минимальным;

доходность должна хотя бы частично компенсировать инфляцию.

Этим требованиям лучше всего соответствуют накопительные счета и короткие вклады с возможностью снятия. Ценные бумаги, металлы и долгосрочные вклады подходят для денег, которые не понадобятся в ближайшие один–три года.

Основные способы хранения денег

Все способы сбережения различаются по трем параметрам: доходности, надежности и ликвидности (тому, как быстро и без потерь можно получить деньги обратно). Высокой доходности одновременно с полной надежностью не дает ни один инструмент.

Основные варианты для частных лиц в 2026 году:

банковские вклады и накопительные счета – застрахованы государством, доход известен заранее;

облигации – долговые ценные бумаги с фиксированным или плавающим купоном;

акции – доля в компании с доходом от дивидендов и роста цены, но с риском убытков;

паи инвестиционных фондов (ПИФы) – готовый набор активов под управлением профессиональной компании;

краудлендинг – займы бизнесу через инвестиционные платформы под высокий процент;

драгоценные металлы – слитки, монеты, металлические счета, золото на бирже;

иностранная валюта – наличные, вклады и счета в валюте;

наличные рубли – хранение дома или в банковской ячейке.

На доходность почти всех рублевых инструментов влияет ключевая ставка Банка России. С 27 июля 2026 года она составляет 14% годовых: на заседаниях 11 сентября и 23 октября 2026 года регулятор сохранил ее без изменений. Для сравнения: с 28 октября 2024 года по 8 июня 2025 года ставка держалась на рекордном уровне 21%, а на 1 января 2026 года составляла 16%.

Банковские вклады и накопительные счета

Вклад (депозит) – самый простой и распространенный способ хранения денег. Банк принимает средства на определенный срок под заранее известный процент. Накопительный счет работает похоже, но без срока: деньги можно снимать и пополнять в любой момент, а проценты начисляются на остаток.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках в третьей декаде октября 2026 года составила 13,09%. Отдельные банки предлагают более высокие ставки, но, как правило, для новых клиентов, на короткий срок или при условии подключения платных услуг.

Основные различия между вкладом и накопительным счетом:

по вкладу ставка фиксируется на весь срок, по накопительному счету банк может изменить ее в любой момент;

при досрочном закрытии вклада проценты обычно пересчитываются по минимальной ставке (часто 0,01–0,1%), с накопительного счета деньги снимаются без потерь;

накопительный счет удобнее для подушки безопасности, вклад – для денег, которые точно не понадобятся до конца срока.

При снижении ключевой ставки выгоднее заранее открыть вклад на длительный срок и зафиксировать текущую доходность. При росте ставки – выбирать короткие вклады на один–три месяца или накопительный счет, чтобы переложить деньги под более высокий процент.

Налог на проценты по вкладам

Проценты по вкладам и накопительным счетам облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), если за год их сумма превысила необлагаемый лимит. Это сумма процентов, с которой налог не берется, и рассчитывается она в три шага:

берется значение ключевой ставки Банка России на 1-е число каждого месяца года – всего 12 значений;

из них выбирается самое высокое;

1 млн рублей умножается на эту ставку.

В 2026 году ключевая ставка на 1 января составляла 16%, а затем только снижалась: с 16 февраля – 15,5%, с 23 марта – 15%, с 27 апреля – 14,5%, с 22 июня – 14,25%, с 27 июля – 14%. Максимальное значение на 1-е число месяца – 16%, поэтому лимит за 2026 год составляет 1 000 000 × 16% = 160 000 рублей.

Налог за 2026 год необходимо уплатить до 1 декабря 2027 года. С суммы превышения взимается 13%. Ставка 15% применяется к части дохода свыше 2,4 млн рублей за год, но этот порог считается отдельно от зарплаты – по совокупности инвестиционных доходов: процентов по вкладам, дивидендов, купонов, доходов от продажи ценных бумаг и имущества.

Пример: вклад на 1,5 млн рублей под 13% годовых принес за 2026 год 195 тыс. рублей. Облагаемая сумма составит 195 000 – 160 000 = 35 000 рублей, налог – 35 000 × 13% = 4550 рублей.

Налог рассчитывает ФНС на основании данных, которые передают банки. Подавать декларацию 3-НДФЛ из-за процентов по вкладам в российских банках не требуется.

Инвестиции в ценные бумаги

Ценные бумаги – облигации, акции, паи фондов – дают возможность получить доходность выше, чем по вкладам, но без государственной гарантии сохранности вложений. Цена бумаг меняется ежедневно, и при продаже в неудачный момент инвестор может получить убыток.

Для покупки ценных бумаг необходимо открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) у брокера с лицензией Банка России. Это можно сделать онлайн в приложении банка или брокерской компании. Перечень лицензированных участников рынка доступен на сайте Банка России.

Индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, который открывается с 1 января 2024 года, дает налоговые преимущества:

вычет на взносы – до 400 тыс. рублей в год, то есть возврат до 52 тыс. рублей НДФЛ при ставке 13%;

освобождение от налога дохода от операций по счету – до 30 млн рублей при соблюдении минимального срока владения;

минимальный срок владения для ИИС, открытых в 2024–2026 годах, – пять лет, далее он будет постепенно увеличен до 10 лет;

с 1 января 2026 года по ИИС-3 действуют компенсационные выплаты до 1,4 млн рублей на случай банкротства брокера или управляющей компании. Защита распространяется только на счета у компаний – участников системы гарантирования (участие для них добровольное), выплаты производит Фонд гарантирования ИИС, а снижение цен на бумаги не компенсируется.

Неквалифицированным инвесторам часть инструментов (облигации с низким кредитным рейтингом, структурные продукты, ряд иностранных бумаг) доступна только после прохождения тестирования у брокера. Тест проверяет понимание рисков и не является формальностью.

Облигации

Облигация – это долговая ценная бумага: покупатель фактически дает деньги в долг государству, региону или компании. Эмитент регулярно выплачивает купон (процентный доход), а в дату погашения возвращает номинальную стоимость, обычно 1000 рублей за одну бумагу.

Основные виды облигаций:

облигации федерального займа (ОФЗ) – выпускает Минфин России, считаются самыми надежными на российском рынке;

субфедеральные и муниципальные облигации – выпускают регионы и города;

корпоративные облигации – выпускают компании, доходность зависит от надежности эмитента;

облигации с плавающим купоном (флоатеры) – купон привязан к ключевой ставке или ставке RUONIA и меняется вместе с ними.

Доходность облигации зависит от кредитного рейтинга эмитента: чем выше риск, тем выше купон. Высокодоходные облигации небольших компаний (ВДО) могут давать доходность значительно выше ставок по вкладам, но в 2025–2026 годах по части таких выпусков происходили технические и фактические дефолты.

Необходимо учитывать, что облигации не застрахованы АСВ, а их цена на бирже снижается при росте ключевой ставки. Если держать бумагу до погашения, инвестор получает номинал и все купоны независимо от колебаний цены – при условии, что эмитент не допустил дефолта.

Купонный доход облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с дохода свыше 2,4 млн рублей в год). Налог удерживает брокер.

Акции

Акция – это доля в капитале компании. Доход инвестора складывается из дивидендов (части прибыли, которую компания распределяет между акционерами) и роста курсовой стоимости бумаги.

Акции – один из самых доходных и одновременно самых рискованных инструментов. Цена может снижаться на десятки процентов за короткий срок, компания вправе сократить или отменить дивиденды, а при банкротстве эмитента акционеры получают выплаты в последнюю очередь.

Перед покупкой акций рекомендуется:

инвестировать только деньги, которые не понадобятся в ближайшие три–пять лет;

распределять вложения между компаниями из разных отраслей;

не вкладывать в одну компанию значительную часть капитала;

учитывать комиссии брокера и биржи.

Дивиденды облагаются НДФЛ по ставке 13% (15% с суммы свыше 2,4 млн рублей). При продаже акций, которыми инвестор непрерывно владел более трех лет, можно применить льготу на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ). От НДФЛ освобождается прибыль от продажи – разница между ценой продажи и ценой покупки – в пределах суммы, которая рассчитывается как 3 млн рублей × количество полных лет владения:

три года владения – до 9 млн рублей прибыли без налога;

четыре года – до 12 млн рублей;

пять лет – до 15 млн рублей.

Например, акции куплены за 500 тыс. рублей и проданы через четыре года за 800 тыс. рублей. Прибыль 300 тыс. рублей меньше лимита в 12 млн рублей, поэтому налог не уплачивается. Без льготы НДФЛ составил бы 300 000 × 13% = 39 000 рублей. Льгота не применяется к бумагам, купленным на ИИС, – с 2025 года даже в том случае, если при закрытии счета их перевели на обычный брокерский счет. Кроме того, с 2025 года ЛДВ действует только для бумаг российских компаний и компаний из стран ЕАЭС.

Паи инвестиционных фондов – ПИФы

Паевой инвестиционный фонд объединяет деньги многих инвесторов, которыми управляет управляющая компания. Покупая пай, инвестор получает долю в портфеле фонда – акциях, облигациях, золоте или других активах.

Виды ПИФов:

открытые – паи можно купить и продать в любой рабочий день;

интервальные – погашение паев возможно только в определенные периоды;

закрытые – паи погашаются только по окончании срока действия фонда, часть таких фондов доступна лишь квалифицированным инвесторам;

биржевые (БПИФ) – паи торгуются на бирже, как акции, и покупаются через брокерский счет.

Преимущество ПИФов – возможность вложить небольшую сумму, часто от нескольких сотен или тысяч рублей, в широкий набор активов без самостоятельного выбора бумаг. Недостаток – комиссии управляющей компании, которые взимаются независимо от результата и могут составлять несколько процентов в год.

Доходность ПИФа не гарантирована, прошлые результаты не означают такой же доходности в будущем, а паи не застрахованы АСВ. Перед покупкой рекомендуется изучить правила доверительного управления фондом, состав активов и размер всех комиссий.

Краудлендинг

Краудлендинг – это выдача займов бизнесу (чаще всего малым и средним компаниям) через инвестиционные платформы. Инвестор выбирает заемщика, перечисляет деньги через платформу и получает проценты, которые обычно выше ставок по вкладам.

Деятельность платформ регулирует Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ. Работать с гражданами могут только операторы, включенные в реестр операторов инвестиционных платформ Банка России. Перед регистрацией на платформе необходимо проверить ее наличие в реестре.

Ограничения и риски краудлендинга:

неквалифицированный инвестор может вложить через все платформы не более 600 тыс. рублей в год (ограничение не распространяется на квалифицированных инвесторов и индивидуальных предпринимателей);

вложения не застрахованы АСВ, при невозврате займа инвестор может потерять деньги полностью;

взыскание долга с компании-банкрота может длиться годами;

досрочно вернуть деньги, как правило, нельзя до окончания срока займа.

Для снижения рисков рекомендуется распределять сумму между большим числом заемщиков, вкладывая в каждый заем небольшую часть капитала. Проценты по займам облагаются НДФЛ.

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы традиционно используются для защиты сбережений в долгосрочной перспективе. Их цена не зависит напрямую от ключевой ставки, но может существенно колебаться, а процентного дохода металлы не приносят. Заработать можно только на росте стоимости.

Способы вложения в драгоценные металлы:

слитки – продаются в банках, а также у организаций и индивидуальных предпринимателей, которые состоят на специальном учете в Пробирной палате (сведения о них содержатся в системе ГИИС ДМДК);

инвестиционные монеты – например, золотые монеты «Георгий Победоносец», выпускаемые Банком России;

обезличенные металлические счета (ОМС) – учет металла в граммах без физической передачи слитков;

золото на Московской бирже – покупка через брокерский счет с минимальной разницей между ценой покупки и продажи;

биржевые фонды и ПИФы на золото.

С 1 марта 2022 года покупка гражданами слитков золота освобождена от НДС. С 1 июля 2024 года покупка серебряных слитков вновь облагается НДС, ставка которого с 1 января 2026 года составляет 22%. Это делает серебро в слитках менее выгодным: стоимость металла должна вырасти не менее чем на величину налога, чтобы вложение окупилось.

При покупке слитков необходимо учитывать разницу между ценой продажи и обратного выкупа в банке. По небольшим слиткам массой 1–10 граммов она может составлять 10% и более. Условия обратного выкупа устанавливает каждый банк самостоятельно: повреждения, царапины или отсутствие сертификата могут снизить цену или стать причиной отказа в выкупе. Хранение слитков в банковской ячейке оплачивается отдельно и не страхуется АСВ.

Обезличенные металлические счета (ОМС) избавляют от вопросов хранения и не облагаются НДС, но также не застрахованы государством. При закрытии ОМС с дохода удерживается НДФЛ: банк выступает налоговым агентом.

При продаже слитков доход облагается НДФЛ. От налога освобождают, если слиток находился в собственности более трех лет. При меньшем сроке владения можно уменьшить облагаемую сумму на расходы на покупку (при наличии документов) или применить вычет в 250 тыс. рублей в год.

Валютные счета и вложения в валюту

Хранение части сбережений в иностранной валюте защищает от ослабления рубля. Однако после введения санкций в отношении российской финансовой системы условия для валютных вложений существенно изменились.

Основные особенности валютных сбережений в 2026 году:

с 13 июня 2024 года на Московской бирже прекращены торги долларом США и евро, курс определяется на внебиржевом рынке, а банки устанавливают широкую разницу между курсом покупки и продажи;

ставки по вкладам в долларах и евро во многих банках близки к нулю, а ряд банков взимает комиссии за обслуживание таких счетов;

банки могут ограничивать выдачу наличных долларов и евро, условия необходимо уточнять заранее;

наиболее распространенными стали вклады в китайских юанях, но ставки по ним, как правило, ниже рублевых;

валютные вклады застрахованы АСВ, но возмещение выплачивается в рублях по курсу Банка России на день наступления страхового случая и в пределах общего лимита 1,4 млн рублей на один банк.

Наличная валюта, хранящаяся дома, несет те же риски, что и наличные рубли. Дополнительно банкноты старого образца или с повреждениями банки могут принять только с комиссией или отправить на экспертизу. Рекомендуется не держать в валюте основную часть сбережений, если расходы семьи совершаются в рублях.

При продаже валюты, которая подорожала, может возникнуть налог. Для целей НДФЛ валюта считается имуществом, поэтому действуют те же правила, что и при продаже, например, автомобиля:

если валюта находилась в собственности три года и более, налог не уплачивается;

если меньше трех лет, налог 13% платится с разницы между суммой продажи и суммой покупки в рублях – при наличии документов о покупке (справки из банка, выписки);

если документов нет, сумму продажи можно уменьшить на вычет 250 тыс. рублей в год (он общий для всего имущества, кроме жилья и ценных бумаг).

Например, 5 тыс. долларов куплены за 400 тыс. рублей и через год проданы за 450 тыс. рублей. Облагаемый доход – 50 тыс. рублей, налог – 6500 рублей. Банк налог не удерживает: декларацию 3-НДФЛ необходимо подать самостоятельно до 30 апреля следующего года, а налог уплатить до 15 июля.

Проценты по валютным вкладам облагаются по тем же правилам, что и по рублевым. Каждая выплата процентов пересчитывается в рубли по курсу Банка России на день ее получения и добавляется к процентам по рублевым вкладам. Налог платится, только если общая сумма за год превысит необлагаемый лимит – 160 тыс. рублей за 2026 год.

Как выбрать вариант хранения в зависимости от суммы

Выбор способа хранения зависит не только от суммы, но и от срока, на который деньги можно отложить, и готовности к риску. Приведенные ниже ориентиры описывают типичный подход для граждан без специальных инвестиционных знаний.

Сумма до 100–300 тыс. рублей:

в первую очередь формируется подушка безопасности на накопительном счете или коротком вкладе;

инвестиции в акции и краудлендинг на этом этапе нежелательны;

после формирования подушки небольшую часть можно направить в ОФЗ или биржевые фонды для знакомства с рынком.

Сумма от 300 тыс. до 1,4 млн рублей:

подушка безопасности на 3–6 месяцев расходов – на накопительном счете;

остальная часть – на вкладах с разными сроками («лестница вкладов»: например, на 3, 6 и 12 месяцев), что позволяет регулярно получать доступ к части денег;

при горизонте от трех лет – часть средств в ОФЗ или облигации надежных компаний, в том числе через ИИС-3 с налоговым вычетом.

Сумма от 1,4 до 5 млн рублей:

вклады распределяются между несколькими банками так, чтобы в каждом сумма с процентами не превышала 1,4 млн рублей;

необходимо учитывать налог на проценты: при доходе выше 160 тыс. рублей за 2026 год часть процентов будет облагаться НДФЛ;

часть капитала (как правило, 10–30%) можно направить в облигации, акции и фонды, 5–10% – в золото.

Сумма свыше 5 млн рублей:

основа – диверсифицированный портфель из вкладов в разных банках, государственных и корпоративных облигаций, акций и золота;

необходимо учитывать прогрессивную шкалу НДФЛ: с пассивного дохода свыше 2,4 млн рублей в год взимается 15%;

рекомендуется консультация с финансовым советником, включенным в реестр инвестиционных советников Банка России.

Долгосрочные цели (накопление на пенсию, образование детей) можно дополнительно решать через программу долгосрочных сбережений (ПДС) в негосударственных пенсионных фондах. Средства по договорам долгосрочных сбережений защищены системой гарантирования АСВ в пределах 2,8 млн рублей на случай банкротства негосударственного пенсионного фонда. Кроме того, в течение 10 лет с первого взноса государство доплачивает к собственным взносам участника до 36 тыс. рублей в год. Размер доплаты зависит от официального среднемесячного дохода:

до 80 тыс. рублей включительно – 1 рубль от государства на каждый внесенный рубль: чтобы получить 36 тыс. рублей, достаточно внести за год 36 тыс. рублей;

свыше 80 тыс. и до 150 тыс. рублей включительно – 1 рубль на каждые 2 рубля: для максимальной доплаты нужно внести 72 тыс. рублей;

свыше 150 тыс. рублей – 1 рубль на каждые 4 рубля: для максимальной доплаты нужно внести 144 тыс. рублей.

Например, участник с зарплатой 70 тыс. рублей в месяц внес за год 24 тыс. рублей – государство добавит еще 24 тыс. рублей. Доплата перечисляется на счет в следующем году. Для ее получения необходимо внести не менее 2000 рублей за календарный год. За 10 лет участник может получить от государства до 360 тыс. рублей.

Как снизить риски потерь

Ни один способ хранения не защищает от всех рисков сразу. Главный способ снизить вероятность потерь – распределять сбережения между разными инструментами, организациями и сроками.

Основные правила защиты сбережений:

проверять наличие лицензии банка, брокера, управляющей компании или инвестиционной платформы на сайте Банка России;

проверять, участвует ли банк в системе страхования вкладов, на сайте АСВ;

не превышать лимит страхования 1,4 млн рублей в одном банке с учетом начисляемых процентов;

не вкладывать заемные деньги в ценные бумаги, краудлендинг и металлы;

не доверять предложениям с гарантированной доходностью значительно выше ставок по вкладам – это признак финансовой пирамиды;

сверять название компании со списком организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на рынке, который публикует Банк России;

не переводить деньги на «безопасный счет» по просьбе звонящих: сотрудники банков, Банка России и правоохранительных органов никогда так не делают;

не сообщать никому коды из СМС и данные карты.

Для защиты от мошенников с 1 марта 2025 года гражданин может установить самозапрет на оформление кредитов и займов через «Госуслуги» или МФЦ. С 1 сентября 2025 года доступна функция «второй руки»: клиент может назначить доверенное лицо, которое подтверждает или отклоняет заранее выбранные операции – например, переводы и снятие наличных. Доступа к счету доверенное лицо при этом не получает.

Почему не стоит держать деньги дома

Наличные дома – привычный для многих способ хранения денег, особенно среди старшего поколения. У него есть очевидные плюсы, но риски в большинстве случаев их перевешивают.

Плюсы хранения наличных дома:

деньги доступны сразу, в том числе при сбоях в работе банков и платежных систем;

нет зависимости от финансового положения банка;

нет комиссий и налогов.

Риски хранения «под матрасом»:

инфляция: при росте цен на 7–7,5% в год сумма в 1 млн рублей за год теряет около 70–75 тыс. рублей покупательной способности, а на вкладе за то же время могла бы принести около 130 тыс. рублей дохода;

кража: деньги, хранящиеся дома, не застрахованы и при краже, как правило, не возвращаются;

пожар, затопление и другие повреждения: восстановить уничтоженные банкноты практически невозможно, а поврежденные Банк России обменивает только после экспертизы;

мошенничество: преступники нередко убеждают пожилых людей передать наличные «курьеру» под видом спасения сбережений;

сложности с подтверждением происхождения средств: при внесении крупной суммы наличных банк вправе запросить документы, подтверждающие ее источник.

Если хранение наличных необходимо, рекомендуется держать дома лишь небольшой запас – на расходы в течение одной–двух недель на случай технических сбоев. Основная часть сбережений должна находиться на застрахованных банковских счетах или в других надежных инструментах.

Банковская ячейка защищает от кражи и пожара дома, но ее содержимое не застраховано АСВ, а аренда оплачивается отдельно. Процентов на деньги в ячейке не начисляется, поэтому от инфляции такой способ не защищает.

Главное о том, где хранить деньги в 2026 году