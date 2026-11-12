Отгул за работу в выходной или праздник в 2026 году: когда его можно взять, сгорает ли он и можно ли получить деньги

Tекст: Ольга Никитина

Что положено за работу в выходной или праздничный день

Статья 153 Трудового кодекса РФ предусматривает два основных варианта компенсации за работу в выходной или нерабочий праздничный день.

– Повышенная оплата – не менее чем в двойном размере. Конкретный расчет зависит от системы оплаты труда и условий трудового или коллективного договора.

– Другой день отдыха – если такой вариант выбирает работник. Тогда работа в выходной или праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха отдельно не оплачивается.

Работодатель не должен подменять выбор сотрудника своим решением. Если работнику нужен дополнительный отдых, он вправе заявить о таком варианте компенсации. При этом конкретную дату дня отдыха необходимо согласовать.

Что выбрать – двойную оплату или отгул

Универсального ответа, что выгоднее, нет. Если важнее получить больше денег за конкретную смену, применяется повышенная оплата. Если сотруднику нужен дополнительный свободный день, он может выбрать день отдыха.

Важно понимать разницу: при выборе дня отдыха работник не получает одновременно и двойную оплату, и дополнительный выходной. Работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а сам день отдыха не имеет отдельной оплаты.

Как оплачивается работа в выходной, если взять отгул

Если сотрудник выбрал другой день отдыха, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере. При этом повышенная оплата за тот же день уже не начисляется.

Для работников на окладе действует важный нюанс: использование такого дня отдыха уменьшает норму рабочего времени в месяце, когда он предоставлен. Поэтому месячный оклад не должен снижаться только из-за того, что сотрудник воспользовался законным днем отдыха по статье 153 ТК РФ.

Оплачивается ли сам день отгула

Сам дополнительный день отдыха отдельно не оплачивается. Это прямо следует из статьи 153 ТК РФ. Однако для работника на окладе это не означает автоматического уменьшения месячного оклада: день отдыха учитывается как предусмотренная законом компенсация за ранее отработанный выходной или праздник.

Если у работника другая система оплаты труда, конкретный расчет зависит от нее. При спорной ситуации лучше сверить расчетный листок и локальные документы работодателя.

Когда можно взять отгул за работу в выходной

Использовать день отдыха можно после того, как сотрудник фактически отработал выходной или нерабочий праздничный день. С 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе прямо установлен срок: такой день отдыха можно использовать в течение одного года со дня работы в выходной или праздник.

Например, если человек работал в выходной 10 ноября 2026 года, использовать соответствующий день отдыха нужно в пределах годичного срока, установленного статьей 153 ТК РФ.

Можно ли использовать отгул через месяц или несколько месяцев

Да. Закон не требует брать день отдыха сразу после отработанного выходного. Его можно использовать позднее – через несколько недель или месяцев, если не истек годичный срок и дата согласована с работодателем.

Поэтому сотрудник может накопить несколько дней отдыха и использовать их позже, но важно следить за сроком каждого конкретного дня: год отсчитывается отдельно от даты соответствующей работы в выходной или праздник.

Сколько действует отгул

По действующим правилам день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день можно использовать в течение одного года со дня такой работы.

Работодатель не вправе локальным актом сократить этот срок, например установить, что отгул нужно использовать за три или шесть месяцев. Условия работодателя не могут ухудшать положение сотрудника по сравнению с Трудовым кодексом.

Сгорает ли отгул через год

Формулировка «отгул сгорает» требует уточнения. После истечения годичного срока сотрудник теряет возможность использовать заработанный после 1 марта 2025 года день именно как дополнительный день отдыха. По актуальной позиции Роструда в 2026 году предоставить такой день спустя год нельзя даже при согласии работодателя.

Но денежное право не исчезает бесследно. Если день отдыха так и не был использован, при увольнении работодатель обязан доплатить разницу до повышенной оплаты за работу в выходной или праздник.

Отдельный переходный нюанс касается дней отдыха, заработанных до 1 марта 2025 года. Роструд разъяснял, что новый годичный срок не имеет обратной силы, поэтому старые дни оцениваются по правилам, действовавшим на момент их возникновения.

Можно ли присоединить отгул к отпуску

Да. Статья 153 ТК РФ прямо разрешает присоединить другой день отдыха к ежегодному отпуску. Главное условие – отпуск вместе с присоединенным днем должен быть предоставлен в пределах годичного срока использования такого дня отдыха.

Если сотрудник хочет добавить отгул к отпуску, это лучше указать в заявлении заранее, чтобы работодатель успел оформить документы и график отсутствия.

Может ли работодатель отказать в отгуле

Работник вправе выбрать другой день отдыха как способ компенсации за работу в выходной или праздник. Однако это не означает, что сотрудник может единолично назначить себе любую дату отсутствия.

Конкретный день отдыха согласовывают работник и работодатель. Работодатель должен обеспечить реализацию права на выбранную компенсацию, но при определении даты учитывается организация рабочего процесса. Поэтому безопасный вариант – подать заявление и получить согласование.

Нужно ли согласовывать дату отгула

Да. Сам факт права на день отдыха и конкретная дата его использования – не одно и то же. Дату следует согласовать с работодателем и оформить документально.

На практике работник подает заявление, после чего работодатель оформляет приказ либо иной документ, принятый в организации. Электронное кадровое оформление возможно, если оно используется у работодателя.

Можно ли самовольно не выйти на работу

Нет. Даже если у сотрудника есть неиспользованный день отдыха за ранее отработанный выходной, это не дает права самостоятельно выбрать дату и не выйти на работу без согласования.

Самовольное отсутствие может привести к трудовому спору и риску привлечения к дисциплинарной ответственности. Поэтому до дня отдыха лучше иметь подтверждение, что дата согласована работодателем.

Можно ли взять отгул заранее

Нет. День отдыха по статье 153 ТК РФ возникает как компенсация за уже состоявшуюся работу в выходной или нерабочий праздничный день. Взять его авансом в счет будущей работы нельзя.

Например, если сотруднику предстоит выйти на работу в субботу, он не может потребовать четверг как отгул за эту еще не отработанную субботу. Сначала должна состояться сама работа, после чего возникает право на компенсацию.

Сколько дней отдыха положено за работу в выходной

За работу в один выходной или нерабочий праздничный день при выборе отдыха предоставляется один другой день отдыха. Если сотрудник работал в два разных выходных дня, право возникает на два дня отдыха.

При этом продолжительность отдыха не привязана к количеству часов, фактически отработанных внутри одного выходного дня.

Дают ли целый день отдыха, если работал несколько часов

Да. Если сотрудник отработал в выходной или праздничный день только несколько часов, при выборе компенсации в виде отдыха ему предоставляют полный день отдыха.

Оплата самой работы в выходной при этом рассчитывается исходя из фактически отработанных часов. Например, если человек работал три часа, оплачиваются эти три часа, но день отдыха предоставляется полностью.

Что будет, если работал два выходных дня

Если работа пришлась на два разных календарных выходных дня, право на отдых возникает за каждый из них отдельно.

Это может иметь значение и при ночной смене, которая переходит через полночь. Если работа фактически затронула два календарных дня, каждый из которых для сотрудника является выходным, вопрос компенсации рассматривается по каждому дню отдельно.

Можно ли получить деньги вместо неиспользованного отгула

Трудовой кодекс не дает сотруднику универсального права в любой момент потребовать деньги вместо уже выбранного и накопленного дня отдыха. Закон прямо предусматривает выбор между повышенной оплатой и днем отдыха при компенсации работы в выходной, а обязательную денежную выплату за неиспользованные дни – при увольнении.

Поэтому не стоит исходить из правила «если передумал, работодатель обязан сразу выкупить отгул». Такая обязанность в общем случае прямо установлена именно при прекращении трудового договора.

Как компенсируют отгулы при увольнении

Если на день увольнения у сотрудника остались неиспользованные дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни, работодатель обязан произвести доплату.

Расчет строится как разница между повышенной оплатой, которая полагалась бы за работу в выходной или праздник, и той оплатой, которую работник уже получил за этот день, когда выбрал отдых.

Компенсация положена за все неиспользованные дни отдыха за период работы у этого работодателя. Отдельное заявление о выплате Трудовой кодекс не делает условием для возникновения обязанности работодателя: сумма должна войти в окончательный расчет при увольнении.

Выплатят ли деньги за отгул старше одного года

Да, если на момент увольнения такой день отдыха остался неиспользованным и относится к работе у этого работодателя. Истечение срока, в течение которого можно было использовать день как отдых, не отменяет установленную статьей 153 ТК РФ обязанность работодателя произвести доплату при увольнении.

Именно поэтому выражение «отгул полностью сгорел» юридически неточно: возможность отдохнуть может прекратиться, но компенсационный расчет при увольнении сохраняется.

Кому отгул за работу в выходной не положен

Для некоторых категорий действуют специальные правила. В частности, если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в денежной форме не менее чем в двойном размере. Другой день отдыха по статье 290 ТК РФ таким работникам не предоставляется.

Для отдельных категорий работников могут действовать и другие специальные нормы, поэтому при нестандартном режиме труда важно учитывать не только статью 153, но и специальные положения Трудового кодекса и условия договора.

Как написать заявление на отгул

Единой обязательной формы заявления в Трудовом кодексе нет. Обычно достаточно указать дату работы в выходной или праздник, выбранный способ компенсации и желаемую дату отдыха.

Пример формулировки: «Прошу предоставить мне другой день отдыха 20 ноября 2026 года за работу в выходной день 7 ноября 2026 года в соответствии со статьей 153 ТК РФ».

Если день планируется присоединить к отпуску, это также лучше прямо указать. После согласования следует сохранить заявление, приказ или иной документ, подтверждающий дату отдыха.

Кратко: что нужно знать об отгулах в 2026 году

– Работа в выходной или нерабочий праздничный день по общему правилу оплачивается не менее чем в двойном размере.

– По желанию работника вместо повышенной оплаты можно выбрать другой день отдыха. Тогда работа в выходной оплачивается в одинарном размере.

– День отдыха можно использовать в течение одного года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить к отпуску в этот период.

– Самовольно назначить дату отгула нельзя – ее нужно согласовать с работодателем.

– Взять день отдыха авансом до фактической работы в выходной нельзя.

– Даже за несколько часов работы в одном выходном при выборе отдыха предоставляется полный день.

– После истечения годичного срока использовать новый отгул как день отдыха уже нельзя, но при увольнении неиспользованные дни компенсируют деньгами.

– При увольнении работодатель доплачивает за все неиспользованные дни отдыха за работу в выходные и праздники у этого работодателя.

Частые вопросы

Сколько действует отгул за работу в выходной?

По действующим правилам день отдыха можно использовать в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Сгорает ли отгул через год?

Как день отдыха – да, для дней, на которые распространяется годичный срок. Но при увольнении неиспользованный день не пропадает бесследно: работодатель должен произвести доплату до повышенной оплаты.

Можно ли взять отгул спустя год, если работодатель согласен?

По актуальной позиции Роструда в 2026 году – нет. День отдыха нужно использовать в течение установленного законом годичного срока.

Можно ли присоединить отгул к отпуску?

Да, если отпуск и присоединенный день отдыха приходятся на период, в котором еще не истек годичный срок использования.

Может ли работодатель отказать в отгуле?

Работник вправе выбрать день отдыха как способ компенсации, но конкретную дату стороны должны согласовать. Самостоятельно назначить себе день отсутствия нельзя.

Можно ли взять отгул без согласования?

Не стоит. Самовольное отсутствие может привести к трудовому спору и дисциплинарным последствиям.

Оплачивается ли день отгула?

Сам день отдыха отдельно не оплачивается. Работа в выходной при его выборе оплачивается в одинарном размере.

Уменьшится ли оклад из-за отгула?

Для работника на окладе законный день отдыха по статье 153 уменьшает норму рабочего времени соответствующего месяца, поэтому сам по себе не должен уменьшать установленный месячный оклад.

Что выгоднее – двойная оплата или отгул?

Зависит от цели сотрудника: повышенная оплата дает больше денег за отработанный выходной, а день отдыха – дополнительное свободное время. Одновременно получить оба варианта за один и тот же день нельзя.

Сколько отгулов дают за один выходной?

При выборе отдыха за один отработанный выходной предоставляется один другой день отдыха.

Дают ли целый день, если работал два часа?

Да. Продолжительность дня отдыха не зависит от количества часов работы в одном выходном. Оплата рассчитывается за фактически отработанное время.

Можно ли взять отгул заранее?

Нет. Право на такой день отдыха возникает после фактической работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Можно ли получить деньги вместо отгула?

Обязательная денежная компенсация всех неиспользованных дней прямо предусмотрена при увольнении. Универсального права в любой момент потребовать деньги вместо уже выбранного дня отдыха закон не устанавливает.

Что будет с отгулами при увольнении?

Работодатель должен доплатить разницу между повышенной оплатой, которая полагалась за работу в выходной, и ранее произведенной одинарной оплатой.

Компенсируют ли старые отгулы при увольнении?

Да. Статья 153 ТК РФ предусматривает выплату за все неиспользованные дни отдыха за работу в выходные и праздники за период работы у данного работодателя.