    Европейцы в войне на Украине зря надеются на «Капитана Америку»
    Командующий ВДВ: Сын замдиректора ЦРУ освобождал Донбасс и погиб как герой
    Военкор рассказал, какой будет генеральная битва за Донбасс
    Демограф объяснила моду на старославянские имена для новорожденных
    Протестующие в Непале заявили о переходе страны под их контроль
    Жена экс-премьера Непала погибла после поджога резиденции протестующими
    Эксперт предсказал провал плана Запада по созданию «воздушного щита» на Украине
    Лавров отверг обвинения Евросоюза в атаке на самолет фон дер Ляйен
    Сирия заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Правительство Непала пало под натиском мемов

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мы не обязаны верить в Ленина

    Бывает так, что в одной семье люди держатся совершенно разных взглядов – от этого они не перестают быть родными людьми, которым и дальше жить под одной крышей. Гражданский мир вовсе не означает, что все маршируют под один барабан и скандируют одни лозунги.

    60 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У Европы и США – разная судьба в многополярном мире

    Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.

    11144 комментария
    9 сентября 2025, 19:15 • Справки

    БТР-70 – советский колесный бронетранспортёр

    БТР-70 – советский колесный бронетранспортёр
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    БТР-70 стал одним из наиболее узнаваемых бронетранспортеров, созданных в Советском Союзе. Эта машина, сочетающая в себе проходимость, огневую мощь и защиту, была принята на вооружение в конце 1970-х годов и с тех пор активно применялась в различных конфликтах по всему миру. Своим появлением она обязана необходимости замены устаревших моделей бронетехники, а также стремлению повысить мобильность мотострелковых подразделений. БТР-70 стал логическим продолжением линии колесных бронетранспортеров, начатой еще в 1950-х годах.

    От идеи к реализации

    В конце 1960-х годов военные специалисты СССР всё активнее говорили о необходимости заменить БТР-60, который, несмотря на свои достижения, больше не отвечал новым требованиям тактики и стратегии. Боевое применение этой машины выявило ряд серьезных проблем, среди которых особенно выделялись слабая защита экипажа и сложность эксплуатации. Кроме того, постоянно росли требования к мобильности и универсальности военной техники, особенно в условиях потенциальных конфликтов с участием НАТО. Назревала необходимость создания более мощной, надежной и устойчивой платформы, которая могла бы соответствовать реалиям конца XX века.

    Работы по проектированию нового бронетранспортера были поручены Горьковскому автомобильному заводу, имевшему большой опыт в производстве бронетехники. Проект получил индекс БТР-70, а руководителем разработки стал инженер В.А. Дедков. Перед его командой стояла задача – сохранить концепцию колесного бронетранспортера, но значительно повысить боевые качества машины. Для этого необходимо было переработать многие элементы: усилить броневую защиту, модернизировать силовую установку, улучшить компоновку внутреннего пространства, чтобы обеспечить десанту больший комфорт и безопасность.

    Одной из ключевых технических задач стало изменение схемы привода и конструкции корпуса. Предполагалось использовать два бензиновых двигателя ЗМЗ-4905, каждый мощностью по 120 л. с., работающих параллельно. Такое решение обеспечивало надежность при выходе из строя одного из моторов, но одновременно усложняло техобслуживание. Также в проекте впервые предусмотрели возможность ведения огня не только из основного вооружения, но и из личного стрелкового оружия через специальные амбразуры. Это повышало эффективность бронетранспортера при наступательных и оборонительных действиях, особенно в условиях городской застройки и ограниченной видимости.

    Первые прототипы БТР-70 прошли испытания в начале 1976 года. Машины проверялись в условиях полигона, на различных типах местности, включая заснеженные равнины, песчаные дюны и заболоченные участки. Особое внимание уделялось устойчивости техники на пересеченной местности, надежности силовой установки и комфорту экипажа при длительных маршах. Испытания выявили ряд недоработок, включая перегрев двигателей, слабую вентиляцию и сложности при загрузке десанта. Но большинство этих проблем были устранены в ходе доводки. В 1977 году БТР-70 был официально принят на вооружение Советской армии, став важным шагом вперед в развитии советской бронетехники.

    Технические характеристики и боевые возможности БТР-70

    БТР-70 отличался характерной восьмиколесной схемой с полным приводом, что обеспечивало отличную проходимость даже в условиях пересеченной местности. Габариты машины составляли более 7,5 м в длину, 2,8 м в ширину и около 2,3 м в высоту. При боевой массе 11,5 т он оставался достаточно мобильным. В движение БТР приводили два бензиновых двигателя ЗМЗ-4905, каждый мощностью 120 л. с. Их работа обеспечивала надежность и высокую скорость. На шоссе машина развивала до 80 км/ч, а запас хода доходил до 600 км.

    Инженеры предусмотрели и возможность передвижения по воде. БТР-70 оснащался водометным движителем, благодаря чему мог преодолевать реки и водоемы со скоростью до 10 км/ч. Переход от наземного к водному режиму занимал минимальное время. Конструкция корпуса способствовала плавучести, а форма обводов обеспечивала устойчивость на воде.

    Несмотря на свои габариты, машина показывала отличные результаты на бездорожье, в песках и снегу. Единственным значительным недостатком оставалась сложность технического обслуживания двух двигателей, особенно в полевых условиях.

    Боевая мощь БТР-70 обеспечивалась установленным вооружением: 14,5-мм крупнокалиберным пулеметом КПВТ и спаренным с ним 7,62-мм пулеметом ПКТ. Это сочетание позволяло эффективно поражать как живую силу, так и легкобронированную технику противника. Боекомплект включал до 500 патронов для КПВТ и до 2000 патронов для ПКТ. Установленные на вращающейся башне пулеметы имели круговой сектор обстрела и могли вести огонь по целям на разных уровнях. Такие характеристики обеспечивали высокую плотность огня и делали БТР-70 надежным средством поддержки пехоты.

    Корпус машины был выполнен из катаной броневой стали и обеспечивал защиту от пуль калибра 7,62 мм и осколков снарядов. Лобовая часть имела усиленное бронирование, способное выдержать попадания более мощных боеприпасов, но против современных противотанковых средств оно было малоэффективным. Среди особенностей конструкции – наличие фильтровентиляционной установки, защищающей экипаж от воздействия оружия массового поражения, и системы автоматического пожаротушения. Все эти элементы делали БТР-70 универсальным и надежным средством доставки бойцов в зону боевых действий.

    Развитие платформы и модификации БТР-70

    БТР-70, несмотря на ощутимые улучшения по сравнению с БТР-60, уже в первые годы эксплуатации начал вызывать нарекания. Основные претензии касались сложной в обслуживании и не слишком надежной силовой установки с двумя бензиновыми двигателями. В условиях боевых действий, особенно при длительных маршах, такая схема часто приводила к поломкам и пожарам. Кроме того, бензин был более взрывоопасен по сравнению с дизельным топливом. Эти проблемы стали стимулом для разработки усовершенствованных версий машины, которые учитывали требования как военных, так и инженеров-эксплуатантов.

    Одним из наиболее заметных вариантов стал БТР-70Д, в котором два бензиновых двигателя заменили на один дизельный, более экономичный и безопасный в эксплуатации. Кроме того, были усилены элементы бронирования и обновлены системы связи – в частности установлена современная радиостанция. Такая модификация получила положительные отзывы, так как значительно увеличивала надежность бронетранспортера. Тем не менее из-за общей архитектуры БТР-70 полностью устранить все его конструктивные ограничения не удалось, и модернизация оставалась компромиссным решением.

    Кроме БТР-70Д, существовали специализированные модификации, разработанные для выполнения определенных задач. Командирские версии получали улучшенное оборудование связи, дополнительные антенны и средства навигации, санитарные – лишались вооружения и оснащались носилками и средствами оказания первой помощи. Некоторые машины переоборудовали в инженерные или разведывательные, встраивая в них необходимую аппаратуру. Таким образом, на базе одного шасси создавался целый ряд вспомогательных машин, что позволяло максимально использовать платформу в разных условиях и с разными задачами.

    Еще одной интересной попыткой переосмысления БТР-70 стала его модернизация для нужд гражданских служб. Некоторые экземпляры использовались как вездеходы в районах Крайнего Севера, другие – в МЧС для проведения спасательных операций. Конструктивная прочность, высокая проходимость и водоходность делали БТР пригодным и вне армейского применения. Это говорит о потенциале платформы, пусть и не лишенной слабых мест. Все модификации БТР-70 отражали стремление максимально адаптировать технику к условиям реального использования, что сделало его одной из самых узнаваемых боевых машин советского периода.

    География распространения и боевое применение БТР-70

    С момента поступления на вооружение БТР-70 стал активно поставляться союзникам СССР по Варшавскому договору, включая Польшу, Чехословакию, ГДР и другие страны Восточной Европы. Кроме этого, он экспортировался в государства Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, где часто становился основным бронетранспортным средством пехоты. Интерес к машине объяснялся ее универсальностью, неприхотливостью в обслуживании и способностью адаптироваться к различным климатическим и географическим условиям. В результате БТР-70 получил широкое распространение и оказался задействован в десятках локальных конфликтов.

    Одним из первых серьезных испытаний для БТР-70 стала война в Афганистане, начавшаяся в 1979 году. В условиях горной местности, ограниченной дорожной инфраструктуры и частых засад машина демонстрировала как свои сильные стороны, так и недостатки. Особую опасность представляли мины и фугасы, к которым БТР-70 оказался уязвим. Также бензиновая силовая установка часто становилась причиной пожаров при подрывах. Тем не менее в горных и пустынных районах бронетранспортер использовался регулярно, особенно для патрулирования и сопровождения колонн, где его проходимость и вместимость были крайне важны.

    После распада СССР БТР-70 активно применялся в постсоветских конфликтах. Во время первой и второй чеченских кампаний он использовался как российскими войсками, так и частями МВД. Машина демонстрировала свою пригодность к действиям в условиях городской застройки, но также часто становилась целью для противотанковых средств. Недостаточное бронирование, особенно с боков и снизу, делало БТР уязвимым для гранатометов и мин. Тем не менее благодаря высокой мобильности и способности быстро перевозить бойцов, он сохранял свою актуальность. В ходе боев неоднократно фиксировались случаи самодельной доработки машин, в том числе установки дополнительных броневых экранов.

    На международной арене БТР-70 проявил себя в конфликтах на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах. В гражданской войне в Югославии он оказался на вооружении как сербских, так и хорватских сил, демонстрируя надежность в условиях разрушенной инфраструктуры. В африканских странах машина до сих пор используется в вооруженных формированиях, зачастую модернизированная на местных предприятиях. Примеры боевого применения в Сьерра-Леоне, Ливии, Судане и Сирии подтверждают живучесть платформы и ее адаптивность к новым условиям. География применения БТР-70 охватывает десятки стран, что делает его одним из самых узнаваемых бронетранспортеров советского производства.

    Современное использование и место в армии сегодня

    В наше время БТР-70 практически выведен из эксплуатации в армиях ведущих стран мира, уступив место более современным моделям. Но он всё еще встречается в вооруженных силах государств Африки, Азии и некоторых республик бывшего СССР. В этих регионах техника продолжает использоваться благодаря невысокой стоимости обслуживания, простоте конструкции и наличию большого количества запасных частей. Некоторые страны, обладающие собственными ремонтными мощностями, предпочитают не списывать БТР-70, а проводить капремонт и модернизацию с учетом современных требований к защите и вооружению.

    В ряде стран были реализованы программы глубокой модернизации БТР-70. Например, в Казахстане и Узбекистане на базе старых машин созданы усовершенствованные версии с дизельными двигателями, усиленной броней и обновленными средствами связи. Некоторые модели получили дистанционно управляемые боевые модули и улучшенные приборы ночного видения. Благодаря этим доработкам срок службы машин значительно продлился. Подобные обновления позволяют использовать платформу как в боевых действиях, так и в обеспечении внутренних операций, включая охрану границ и борьбу с терроризмом.

    В России БТР-70 активно использовался до середины 2010-х годов, после чего был в основном заменен более современными БТР-80 и БТР-82.

    Тем не менее отдельные машины сохранились в запасах, на складах хранения и в учебных частях. Также БТР-70 применялся в подразделениях МЧС и Росгвардии для патрулирования и эвакуационных операций. На Украине техника оставалась на вооружении некоторых частей до начала широкомасштабного конфликта в 2022 году, после чего многие машины были модернизированы, отправлены в резерв или использовались в качестве платформ для инженерных решений и спецтехники.

    Кроме военного применения, БТР-70 нашел свое место и в гражданской сфере. В некоторых регионах постсоветского пространства машины используют как вездеходы для доставки людей и грузов в труднодоступные районы, особенно в условиях сурового климата. Переоборудованные БТР служат передвижными командными пунктами, штабами при ЧС, а также бронированными средствами эвакуации. Такие примеры демонстрируют, что даже спустя десятилетия после создания техника остается востребованной. Универсальность и простота БТР-70 делают его ценным активом в нестандартных ситуациях и экстремальных условиях эксплуатации.

    Интересные факты: в ходе гражданской войны в Таджикистане в 1990-х годах один из БТР-70 был захвачен местными боевиками и использовался ими в качестве мобильной радиостанции. Машину не только перекрасили вручную, но и установили на крышу бытовую спутниковую антенну и старый телевизор, чтобы имитировать работу медиацентра. Этот необычный бронетранспортер служил не столько для боя, сколько для психологического давления и пропаганды, показывая возможность «захвата символа государственной силы». Машина позже была найдена на окраине Душанбе и возвращена в строй.

    Заключение

    БТР-70 стал важной вехой в развитии советской бронетехники. Он вобрал в себя как достижения предыдущих моделей, так и новые технологические решения своего времени. Несмотря на определенные недостатки, машина сыграла значительную роль в обеспечении мобильности и защиты мотострелковых подразделений. Она широко применялась в реальных боевых условиях, прошла испытания войной и получила заслуженное признание как в СССР, так и за его пределами. Сегодня БТР-70 – это уже история, но история достойная, оставившая заметный след в военной технике второй половины XX века.

    Израиль взял на себя ответственность за операцию против лидеров ХАМАС в Катаре
    ВС России уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ
    Венгрия подписала долгосрочный газовый контракт с Shell
    Шеслер объяснила молчание Киева в связи с убийством украинской беженки в США
    Стало известно о переносе Филиппинами закупки истребителей F-16 у США
    Афганские власти освободили этнографа Каверина по просьбе Москвы
    Охранника в Петербурге задержали за интимную связь с восьмиклассником

    Китай откроет Газпрому и Росатому доступ к дешевым деньгам

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

    Германия топит британского кандидата в украинские президенты

    «Мы имеем дело с продуманным планом Зеленского». Такими словами политологи оценивают очередную серию «разоблачений», появившихся в западной прессе по поводу того, кто стоит за уничтожением российских газопроводов «Северный поток». Почему эти «расследования» имеют мало отношения к реальности, но прямое отношение к планам Запада о том, кто будет следующим президентом Украины? Подробности

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Чем рискует Америка при вторжении в Венесуэлу

    «Им нужна нефть. Дело не в наркотрафике, нет – им нужны нефть, газ». Такими словами президент Венесуэлы Николас Мадуро описывает настоящие цели США, которые концентрируют свои войска у венесуэльских берегов. Способен ли Трамп решиться на военную операцию против Венесуэлы, как она может выглядеть – и какие будет иметь последствия? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

