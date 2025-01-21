Как в России решается проблема бродячих собак

Tекст: Ольга Никитина

Устранение первопричин

Борьба с бездомными животными начинается с профилактики. Ключевым аспектом является пропаганда ответственного содержания домашних питомцев. Это включает в себя:

– Информирование населения: проведение разъяснительной работы о необходимости стерилизации, вакцинации, чипирования и недопустимости самовыгула.

– Повышение ответственности владельцев: введение системы регистрации и учета животных, а также ужесточение контроля за соблюдением правил содержания.

Какие законы в России приняты для борьбы с проблемой безнадзорных собак

1. Программа отлова и стерилизации

До 2023 года в нашей стране действовала программа ОСВВ: отлов бездомных животных, их стерилизация, вакцинация (в первую очередь от бешенства) и последующий возврат в прежнюю среду обитания. Несмотря на гуманную идею, программа ОСВВ столкнулась с серьезной критикой со стороны ветеринарных врачей, кинологов, санитарных врачей и защитников бездомных собак.

Основные претензии к программе заключаются в следующем:

– Недостаточная эффективность в контроле численности. Кинологи отмечают, что возврат стерилизованных животных обратно на улицы населенных пунктов не помогает решить проблему. Собаки продолжают сбиваться в стаи, занимать территории и могут проявлять агрессию. Кроме того, для поддержания иммунитета от бешенства необходима ежегодная ревакцинация, которую невозможно контролировать у отпущенных животных.

– Угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию. В рамках программ ОСВВ, как правило, проводится вакцинация только от бешенства, в то время как другие опасные заболевания, такие как энтерит, чума и лептоспироз, остаются без внимания. Это создает риск распространения инфекций.

– Нарушение экологического баланса. Стерилизованные бездомные собаки, образуя стаи, становятся доминирующими хищниками в городской среде, что приводит к истреблению бездомных и домашних кошек, а также диких животных, в том числе редких и исчезающих видов.

– Рост социальной напряженности. Недовольство населения присутствием бродячих собак, даже стерилизованных, приводит к случаям самовольных отравлений и появлению движения догхантеров. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто такие догхантеры и как защитить от них свою собаку.

– Отсутствие научного обоснования. Эксперты подчеркивали, что программа ОСВВ не имеет под собой научного фундамента и базируется скорее на эмоциях.

История реализации в России

Несмотря на звучавшую в адрес программы критику, с 2020 года ОСВВ стал одним из двух легальных методов обращения с бездомными собаками в России на федеральном уровне (наряду с пожизненным содержанием в приютах). Так было до 2023 года, когда в стране приняли новый закон.

2. Возможности регионов РФ

В 2023 году был принят федеральный закон, который наделил регионы правом самостоятельно определять меры по обращению с безнадзорными животными. Местным властям предоставили больше гибкости в принятии решений о том, какими способами обезопасить людей от стай бродячих собак на городских улицах. Закон обязывает регионы иметь четкую нормативную базу, обеспечивающую:

– Прозрачность работы. Открытость информации о деятельности служб по отлову и содержанию животных.

– Общественный контроль. Возможность участия волонтеров, зоозащитных организаций и местного населения в решении проблемы.

– Грамотный учет. Ведение базы данных бездомных животных для планирования дальнейшей работы.

Таким образом, регионы с учетом местных особенностей могут отказываться от реализации программы ОСВВ в пользу других методов борьбы с собачьими стаями, которые будут сочтены более эффективными.

3. Правила выгула домашних животных

В 2024 году был подписан закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение правил содержания домашних животных. Цель нововведений – повышение уровня безопасности граждан и создание среды, в которой люди и животные смогут комфортно сосуществовать. Теперь несоблюдение установленных правил влечет за собой административную ответственность в виде предупреждения или штрафа.

Размеры штрафов варьируются в зависимости от статуса нарушителя: для граждан – от 1500 до 3000 рублей, для должностных лиц – от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Основные требования к содержанию и выгулу домашних животных:

– Обязательное использование поводка во время прогулок, а в определенных случаях и намордника, особенно для потенциально опасных пород, перечень которых установлен законодательно.

– Владельцы обязаны незамедлительно убирать за своими питомцами в общественных местах.

– Запрещается выгуливать собак на детских площадках, территориях школ, детских садов и в других общественных местах, где это может представлять опасность или создавать дискомфорт для окружающих.

– Владелец несет ответственность за любой ущерб, причиненный его животным имуществу третьих лиц или здоровью людей и других животных.

Важно отметить, что владелец животного может быть освобожден от ответственности, если нарушение было совершено лицом, осуществляющим уход за питомцем в его отсутствие, или в случае кражи животного.

Новые нормы призваны минимизировать риски и обеспечить безопасность населения.

Проблема «владельческих» собак

Важной проблемой является безответственное отношение некоторых владельцев к своим питомцам. По статистике, в двух третях случаев нападения на людей совершают собаки, имеющие хозяев. Для решения этой проблемы на экспертном уровне предлагаются следующие меры:

– Обязательная регистрация домашних собак. Эта мера реализуется на региональном уровне, и на начало 2025 года обязательная регистрация уже введена или вводится в ближайшее время в ряде субъектов РФ.

Первопроходцем в этом вопросе стала Московская область, где обязательная регистрация собак действует с 1 сентября 2023 года. В регионе создан реестр домашних животных, куда вносятся данные о питомце и его владельце. Процедура регистрации проводится в государственных ветеринарных клиниках и доступна через портал Госуслуг.

В других регионах, таких как Ленинградская, Амурская, Рязанская, Оренбургская, Алтайский край, Новгородская, Калужская, Иркутская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Коми, Мурманская область, Марий Эл, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Тыва и Сахалинская области, также введены или вводятся в ближайшее время аналогичные системы регистрации. Сроки вступления в силу, возраст подлежащих регистрации животных, стоимость и способы регистрации могут различаться в зависимости от региона. Например, в Ленинградской области планируется использовать инновационный метод идентификации по биометрическим данным, а в некоторых регионах чипирование перед регистрацией является обязательным и может быть платным.

Введение обязательной регистрации позволяет идентифицировать владельца и привлечь его к ответственности в случае нарушения правил содержания, таких как выгул без поводка и намордника, неуборка экскрементов или нападение животного на человека или другое животное. Кроме того, зарегистрированное животное проще вернуть домой, если оно потерялось.

– Стерилизация и чипизация. Не являются обязательными мерами и проводятся на усмотрение владельца собаки. При этом в последние годы интерес собаководов к чипизации питомцев неуклонно растет.

Какие регионы России разрешили усыплять бездомных собак

В ряде регионов в качестве крайней меры регулирования численности безнадзорных собак было принято решение о разрешении эвтаназии. Эта мера применяется к животным, представляющим угрозу для человека: агрессивным, больным неизлечимыми заболеваниями или получившим травмы, несовместимые с жизнью. Как поясняют кинологи, такая мера помогает решить проблему в регионах с ограниченным финансированием приютов.

Так, к настоящему моменту эвтаназия бездомных собак разрешена в следующих регионах:

– Республика Алтай. Решение об эвтаназии принимает специальная комиссия после 11 дней содержания в пункте временного содержания, если не нашелся хозяин. Усыплению подлежат агрессивные и крупные (выше 35 см в холке) собаки. Животные, у которых опасных заболеваний не выявлено и которые не выросли до угрожающих размеров, возвращаются в среду обитания.

– Астраханская область. Эвтаназия будет применяться только в отношении неизлечимо больных животных и в «экстраординарных ситуациях», таких как большое скопление животных, гибель людей или причинение вреда здоровью. Решение о том, чтобы отменить эвтаназию как основную меру борьбы с распространением стай бездомных собак, было принято региональным парламентом в последние дни 2024 года. Решение о применении эвтаназии будет принимать правительство Астраханской области. Предусмотрено информирование владельцев о нахождении потерявшихся питомцев в ПВС при наличии идентификатора. Региональные власти решили возобновить действие программы ОСВВ.

– Республика Бурятия. Закон об эвтаназии приняли, однако реализация мер была приостановлена из-за административного иска зоозащитников. Вопрос находится на рассмотрении в Конституционном суде РФ.

– Забайкальский край. Эвтаназии подлежат собаки, отловленные за опасное для человека поведение. Происходит это после месяца пребывания животного в пункте временного содержания. Неопасные собаки могут находиться в приютах полгода, после чего также могут быть усыплены, если не найдется хозяин. В начале 2024 года прокуратура выявила в законопроекте нарушения, и его рассмотрение продолжается после внесения поправок. Параллельно с этим власти Забайкалья создают дополнительные места в приютах для отловленных собак.

– Магаданская область. Эвтаназия разрешена для больных животных с неизлечимыми болезнями или серьезными травмами, несовместимыми с жизнью, по заключению ветеринара.

– Оренбургская область. Разрешена эвтаназия после содержания в ПВС. Усыплению подлежат животные, испытывающие страдания из-за болезни или травмы, для предотвращения распространения опасных заболеваний, при проявлении немотивированной агрессии и после истечения срока содержания. Обратно на улицы отловленных собак не возвращают.

– Самарская область. Закон, принятый в марте 2024 года, предусматривает эвтаназию при подтверждении немотивированной агрессии, причинения вреда жизни или здоровью человека либо при тяжелобольных особей.

– Республика Тыва. Больных и агрессивных собак усыпляют по решению специальной комиссии.

– Чукотский автономный округ. Эвтаназия разрешена для животных с опасными заразными заболеваниями и агрессивных особей, представляющих угрозу для человека, по решению ветеринара.

– Республика Удмуртия. Закон, вступивший в силу с 1 сентября 2024 года, предусматривает 10-дневный карантин в пунктах временного содержания. После этого проводится вакцинация, стерилизация, маркировка и возврат или помещение в приют. Нежизнеспособные, больные, опасные и немотивированно агрессивные животные могут быть усыплены по решению комиссии.

– Кемеровская область. Действует закон, предусматривающий эвтаназию бездомных животных по критериям неизлечимой болезни, травмы, несовместимой с жизнью, или немотивированной агрессии. Решение принимает спецкомиссия.

– Мурманская область. Разрешено умерщвление агрессивных животных без владельцев, а также тех собак, которые получили тяжелые травмы или у которых нашли опасные болезни. Решение об эвтаназии принимает специальная комиссия при приютах, состоящая из кинологов, ветеринарных врачей и представителей подрядных организаций, занимающихся отловом. Для определения немотивированной агрессии проводится специальный тест. Умерщвление проводится гуманным методом (инъекция, вводящая в состояние глубокого сна).

– Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Эвтаназия разрешена, но только в «исключительных случаях». К таким ситуациям относятся неизлечимая болезнь, несовместимая с жизнью травма или признаки немотивированной агрессивности, установленные совместно с Федерацией кинологов России, во время содержания животного в приюте.

– Республика Саха (Якутия). Эвтаназия разрешена в отдельных случаях. Усыплению подлежат животные с неизлечимыми заболеваниями, проявляющие немотивированную агрессию, а также «невостребованные животные», которым не нашли владельцев в течение 30 дней после отлова. Эвтаназия проводится ветеринарным врачом гуманным методом.

Заключение

Какие бы меры по борьбе с распространением беспризорных собак ни предпринимались на государственном или региональном уровнях, ключевым фактором в решении этой проблемы остается ответственное отношение владельцев домашних животных. Именно безответственное разведение, самовыгул, отказ от стерилизации и выбрасывание питомцев на улицу являются основными источниками пополнения популяции бездомных собак. Никакие меры по отлову и эвтаназии не будут по-настоящему эффективными без повышения культуры содержания животных, обязательной регистрации, чипирования и строгой ответственности владельцев за своих питомцев. Самое главное – это формирование ответственного отношения к животным в обществе.