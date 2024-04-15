Нефть подешевела после роста

Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста в ходе торгов

Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.12 снижается на 0,34%, достигая 90,14 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,48%, до 85,25 доллара. Нефть обеих марок в ходе торгов ранее дорожала на 0,3-0,4%, передает РИА «Новости».

Рынок продолжает следить за геополитической ситуацией вокруг Ирана и Израиля, поскольку эскалация может привести к перебоям в поставках.

В ночь на воскресенье корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля.

«Вероятный ответ Израиля на нападение Ирана неопределенный, но, вероятно, станет угрозой региональным поставкам нефти», – цитирует Bloomberg аналитика Даана Струйвена.